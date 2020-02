Und wieder mal blitzt es im Kreis Wesel. Kein Gewitter, sondern die Geschwindigkeitskontrollen der Kreispolizeibehörde werden angekündigt. Im Zeitraum von Montag, 3. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, sollten Auto-, Motorrad- und Lastwagenfahrer besonders sensibel mit dem Gaspedal umgehen.

Dabei hat die Polizei triftige Gründe derartige Kontrollen durchzuführen. Die Geschwindigkeitskontrollen geschehen nicht aus lauter Jux und Dollerei. Die Polizei führt die Kontrollen durch, um die Verkehrsteilnehmer und ihre Familien vor schweren Unfällen zu schützen.

Das Rasersyndrom ist auf den hiesigen Landstraßen einfach weit verbreitet. Das Problem ist eindeutig. Zu schnelles Fahren gefährdet alle, zu jedem Zeitpunkt und das überall. Überhöhte Geschwindigkeit gilt unter den Fachleuten als Unfallursache Nummer 1.

Hier sind Kontrollen geplant

Montag, 3. Februar.: Moers - Hülsdonk

Dienstag, 4. Februar.: Hünxe - L 463

Mittwoch, 5. Februar.: Wesel - B 58

Donnerstag, 6. Februar: Voerde - Frankfurter Straße

Freitag, 7. Februar.: Xanten - Marienbaum

Kurzfristige Blitzer möglich

Am Samstag, 8. Februar und am Sonntag, 9. Februar, stehen erst einmal keine Kontrollen an.

Aber Vorsicht: Die Polizei weist darauf hin, dass es durchaus möglich ist kurzfristig Kontrollen anzusetzen. Diese finden dann irgendwo im Kreisgebiet statt.