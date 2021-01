Am Samstag, 9. Januar, kam es gegen 22:30 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache auf der Rheinberger Straße in Xanten-Birten zu einem Dachstuhlbrand an einem zurzeit leerstehenden Einfamilienhaus. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte der Dachstuhl komplett aus.

Die Polizei berichtet zur Sache: Durch die Rauchgase wurde ein 30-jähriger Anwohner leicht verletzt. Vorsorglich wurde er zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100000,- Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Rheinberger Straße im Bereich des Brandortes für den Verkehr gesperrt.

Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.