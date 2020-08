06.08.2020

Hörte man zuvor noch den unter der Hitze lautstark schnaufenden Kühlschrank, die Lüfter des PCs und das Radio, war es plötzlich im Bruchteil einer Sekunde still. Der Grund: Stromausfall! Zuerst hatte ich die Baustelle an der B57 in Verdacht, doch als ich bemerkte, daß das Mobilfunknetz auch sehr schwach bis gar nicht verfügbar war, konnte ich dies schon mal ausschließen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wußte: vom nördlichen Teil Xantens bis nach Marienbaum und Vynen war gegen 14.10 Uhr der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Westnetz brauchte etwa eine Stunde, um die meisten Bereiche, auch mit Hilfe eines mobilen Aggregats, wieder mit Strom zu versorgen; die restlichen Gebiete waren gegen 16.00 Uhr wieder am Netz. Da der Meßwagen seine Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat, lautet die bisherige Info zum Ausfall: unbekannte Störung.