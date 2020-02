Schreck am späten Nachmittag: Am Mittwoch, 12. Februar, kam es gegen 17:10 Uhr in Xanten auf der Straße Landwehr zu einem Einsatz der Feuerwehr. Es sollte einen Brand in der Küche einer Wohnung gegeben haben.

Die Kriespolizei schreibt im Presseportal: Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wollten sich fünf Jugendliche im Alter von 16-19 Jahren etwas zu Essen machen. Die Personen ließen dann jedoch das Essen in der Pfanne unbeaufsichtigt, so dass sich der Inhalt entzündete und brannte. Zwei Angehörige im Alter von 52 und 53 Jahren, die sich zu dieser Zeit in einer Nachbarwohnung aufhielten, konnten den Brand löschen. Alle sieben Personen erlitten jedoch leichte Rachgasvergiftungen, die ambulant in umliegenden Krankenhäusern behandelt wurden.

Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei sowie zwei Streifenwagen der Polizei Xanten und der Polizei Rheinberg waren vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf.