10:00-10:30 Uhr Grundschulkinder

„Die Mitternachtsbande“

Langeweile im Krankenhaus? Von wegen! Als Tom mit einer Gehirnerschütterung in Krankenhaus kommt, schließt er schnell Freundschaft mit den anderen Kindern auf der Station. Als „Mitternachtsbande“ schleichen sie sich nachts heimlich in den Keller des Krankenhauses. Was die dort erleben, könnt ihr in dieser Vorlesestunde hören.

11:00-12:00 Uhr Kindergartenkinder ab 4 Jahren

„Conni geht zum Kinderturnen“

Kinderturnen findet Conni richtig toll. Denn dann kann sie mit Bällen sielen, über Bänke balancieren und sich sogar an einem Sei über eine Matte schwingen. Den größten Spaß hat Conni aber auf dem Trampolin. Sie mag gar nicht mehr aufhören zu springen! Aber beim Kinderturnen gibt es noch jede Menge anderer Geräte zu entdecken und auszuprobieren.