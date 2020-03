Wer immer schon einmal davon geträumt hat in einer Rock- oder in einer Popband mitzumachen, dem bietet sich jetzt die Gelegenheit. Die Dom-Musikschule Xanten lädt Kinder und Jugendliche ein, bei diesem Bandprojekt mitzumachen.

Dabei werden aktuelle Songs und bekannte Stücke von großen Bands gemeinsam, unter der Anleitung von professionellen Musikern, geprobt. Ein erstes Treffen findet am Donnerstag, 5. März, in der Dom-Musikschule im DreiGiebelHaus neben dem Dom statt. Sänger und Instrumentalisten können mitmachen. Im Zeitraum März bis Juni treffen sich die Teilnehmer jeweils donnerstags zu zehn Proben in der Dom-Musikschule. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Konzert.

Die Auftaktveranstaltung

Die Auftaktveranstaltung beginnt um 18 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Graham Sanders (E-Mail: "grahamsanders@web.de", Telefon: 02804/1828409) oder bei Jürgen Slojewski (E-Mail: "juergen-slojewski@gitarre-xanten.de", Telefon: 02801/8045049).