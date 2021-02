1. Bevor du als ein besonders interessanter junger Xantener über dein bewegtes Leben nach dem Abitur berichtest, gewährst du unserer Leserschaft bitte einen Einblick in deine Familie und deinen schulischen Werdegang. Deine Schwester Pia ist uns auf jeden Fall schon gut bekannt, denn „Der Xantener“ hat vor einigen Jahren über sie als Studentin der Kognitionswissenschaften berichtet.



Ich bin 1998 in Xanten geboren habe seitdem zusammen mit meinen beiden älteren Geschwistern und meinen Eltern in Xanten gewohnt. Nachdem meine Schwester 2009 ihr Abitur gemacht hat, bin ich im gleichen Jahr aufs Gymnasium gegangen und habe dort nach 8 Jahren 2017 mein Abitur gemacht. Ich hatte zwar nie die besten Noten, konnte mich dadurch aber auch auf andere Dinge neben dem Unterricht konzentrieren.

In der Schule habe ich mich als Kurssprecher sowie in der Schülervertretung engagiert, das hat mir schon damals Spaß gemacht. Nachdem das Abi geschafft war, durfte ich zusammen mit einer Mitschülerin unseren Abiball moderieren, solche Dinge prägen einen natürlich. Aber wirklich verstanden welchen Einfluss all das hatte, habe ich damals nicht. Heute bin dankbar das ich damals die Chance dazu bekommen habe, denn genau diese Dinge haben dazu geführt, dass ich heute tue was ich tue.

2. Wie ging es nach dem Abitur bei dir weiter? Du gehörst bestimmt zu den jungen Menschen, die erst einmal ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) in einem fernen Land gemacht haben. Wo sonst hin hat es dich nach dem Abitur „verschlagen“?



Nach dem Abi 2017 bin ich ohne Langzeitplan nach Vancouver, Kanada gezogen. Ich kannte dort zwar niemanden, hatte aber viel Gutes über die Stadt gehört. Dort habe ich recht schnell eine Wohnung und einen ersten Job als Tellerwäscher gefunden. Das war zwar kein schöner Job, hat aber fürs Erste zum Leben gereicht. Über Umwege bin ich dann auf die Idee gekommen nach Hawaii zu ziehen. Ich hatte schon öfter darüber nachgedacht für eine soziale Organisation zu arbeiten, also habe ich mich bei verschiedenen Umweltorganisationen auf Maui, Hawaii beworben und wurde tatsächlich genommen.

Im Januar 2018, also zwei Monate nachdem ich in Vancouver angekommen war, bin ich dann tatsächlich nach Hawaii geflogen und hab dort für einige Zeit für die Hawaii Coconut Protectors gearbeitet. Nach ein paar Monaten bin ich dann zurück nach Vancouver geflogen, weil mir eine Position als Koch in einer Sportbar angeboten wurde. Dort habe ich dann für 4 Monate gearbeitet und konnte hier sehr viele nützliche Erfahrungen gesammelt.

Da ich zum Studieren zurück nach Deutschland wollte, bin ich im August zusammen mit einem Freund per Auto von der Westküste quer durch Kanada und die USA nach Toronto gefahren. Von dort aus bin ich dann Richtung Europa zurückgeflogen, habe auf dem Weg noch Freunde in Island besucht und war nach etwa 10 Monaten wieder zurück in Xanten. Das all das so gut funktionieren würde hätte ich am Anfang niemals erwartet. Diese Zeit hat mir wirklich sehr viel weitergeholfen, in einigen Bereichen vielleicht sogar mehr als meine 12 Jahre Schulzeit.

3. Mittlerweile hast du gewiss ein Hochschulstudium aufgenommen. Welches Studienfach belegst du, wo bist du immatrikuliert, und wie gestaltet sich dein Studium in Zeiten von Corona?

Ich studiere aktuell in meinem Bachelor Internationale Beziehungen an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Das Studium ist komplett in englischer Sprache und beinhaltet kurz gesagt einen Mix aus Politik-, Rechts-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften. Man bekommt einen sehr guten Einblick in die verschiedenen Disziplinen und lernt sich schnell in die unterschiedlichsten Sachverhalte einzuarbeiten.

Besonders an der Hochschule Rhein-Waal ist der hohe Anteil an internationalen Studierenden sowie das praxisbezogene Lernen. Vor Corona hatten wir durch das Semester verteilt viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel Model United Nations Konferenzen, wo das gelernte Wissen direkt angewendet werden konnte. Insbesondere aufgrund des jungen Alters unserer Hochschule, gibt es sehr viele Möglichkeiten sich in die Entwicklung einzubringen.

Durch die Covid-19 Pandemie ist unser Studium seit März komplett online ausgerichtet. Viele Vorlesungen werden im Vorfeld aufgezeichnet, sodass jeder einen einfachen Zugang zum Inhalt hat. Live-Vorlesungen sind bei uns eher selten, da viele meiner Kommiliton*innen nicht nach Deutschland einreisen können und daher viele Stunden Zeitverschiebung entfernt leben. In einer Woche werde ich aller Voraussicht nach für ein Auslandssemester nach Seoul, Südkorea fliegen. Dort sollen die Vorlesungen als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Da bin ich bin sehr gespannt wie all das funktionieren wird.

Seit März arbeite ich nur noch aus meiner Wohnung in Kleve heraus. Zum Glück aber habe ich einige sehr enge Freunde aus dem Studium, mit denen ich tagtäglich in Kleve zusammenarbeiten kann. Dieser persönliche Austausch erleichtert das Studium in Zeiten von Corona sehr.

4. Was hat dich veranlasst, Internationale Beziehungen zu studieren? Haben deine vielen Auslandsaufenthalte vielleicht zur Wahl deines Studiums beigetragen?

Ich studiere International Beziehungen, weil ich davon überzeugt bin, dass es für die Probleme der heutigen Zeit globale Lösungen braucht. Ob es die Covid-19 Pandemie, der Klimawandel oder soziale Ungleichheit ist. Solche Dinge können wir nicht als einzelne Nation lösen, sondern müssen uns international auf gewisse Regeln einigen um gemeinsam Lösungen zu finden und Probleme anzugehen.

In meinem Studium lerne ich in Ansätzen wie die Welt funktioniert, oder eben auch nicht funktioniert. Ich würde mir wünschen mit meinem hier erlernten Wissen später einmal selbst zur Lösung solcher Probleme beitragen zu dürfen.

Ich habe mich schon während des Abiturs für internationale Politik und Wirtschaft interessiert, war mir aber bei dem genauen Studiengang unsicher. Meine Auslandsaufenthalte haben mir definitiv bei der Wahl des Studienganges geholfen. Ich konnte sehr viele Menschen und Perspektiven kennenlernen und ohne diese hätte ich mich wahrscheinlich nicht für mein jetziges Studium entschieden.

5. Wie finanzierst du dein Studium? Aufgrund von Corona fallen die vielen typischen Studentenjobs doch weg.

Meine Eltern unterstützen mich in meinem Studium maßgeblich. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Nebenbei arbeite ich schon seit meinem Abitur bei Edeka Lurvink in Xanten. Vor allem in diesem Jahr war ich sehr froh den Job noch zu haben. Vor der Pandemie habe ich oft auf Messen und in Discotheken gearbeitet, aber all das gibt es momentan natürlich nicht. In den Semesterferien mache ich oftmals Praktika, diese sind zwar nicht besonders gut bezahlt, reichen aber meistens für die Miete in der jeweiligen Stadt.

Im Oktober 2020 wurde ich in das Studienförderwerk der Stiftung der Deutschen Wirtschaft aufgenommen, diese unterstützen mich seitdem durch ein monatliches Stipendium.

6. Du bist politisch sehr aktiv und hast aus diesem Grund ein Begabten-Stipendium gewonnen. In welchen Bereichen engagierst du dich politisch, und aufgrund welcher Aktivitäten hast du das Stipendium gewonnen?

Für die Stiftung der Deutschen Wirtschaft ist neben der akademischen Leistung, Zielstrebigkeit und soziales Engagement von hoher Bedeutung.

Seit Beginn meines Studiums engagiere ich mich besonders an der Hochschule für die Studierendenschaft. Ich bin Mitglied des Studierendenparlaments der Hochschule Rhein-Waal und habe zusammen mit Kommiliton*innen 2019 dafür eine eigene Hochschulpartei gegründet. Darüber hinaus war ich als Präsident einer Delegation der Hochschule zusammen mit 5 Kommiliton*innen im Februar 2020 bei der Harvard National Model United Nations Konferenz in Boston, USA. Auch engagiere ich mich in verschiedenen Gremien und Kommissionen, unter anderem bin als Repräsentant der Studierendenschaft im Präsidium des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal. All das hat wahrscheinlich mit dafür gesorgt das ich aufgenommen wurde, was am Ende ausschlaggebend war weiß ich jedoch nicht.

7. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Du hast bis dahin dein Studium abgeschlossen, und die Welt steht dir mit all deinen Erfahrungen und Qualifikationen offen.

In fünf Jahren werde ich aller Voraussicht nach, mein Studium mit einem Master abgeschlossen haben. Ich durfte in der Vergangenheit einige spannende Praktika absolvieren, die mir einen guten Einblick in die jeweilige Branche gegeben haben. Im Frühjahr 2020 habe ich als Praktikant in Berlin im Büro des Weseler Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther gearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen und ich kann mir gut vorstellen später selber für die Bundesregierung zu arbeiten, ich welcher Form weiß ich heute noch nicht. Im Sommer 2020 habe ich für das Kölner Technologie StartUp candidate select in der Geschäftsfeldentwicklung gearbeitet. Das Arbeitsklima hier ist natürlich ein ganz anderes als im Bundestag, bringt aber auch viele Vorteile mit sich.

In welcher Branche oder in welchem Land ich in Fünf Jahren arbeiten werde, darüber kann ich heute jedoch nur spekulieren.