Das Kulturbüro Niederrhein bringt den nächsten Kabarett-Hochkaräter auf den Weg. Am Mittwoch, 22. April, gastiert um 19 Uhr Nikita Miller im Kulturkeller des Hotels Neumaier in Xanten.

Nikita Miller ist dabei "Auf dem Weg ein Mann zu werden". In Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen, bezeichnet er sich selbst als "comedic Storyteller". Er ist anders deutsch, ist anders komisch, ist philosophisch und direkt. Kabarettist Dieter Nuhr sagt über ihn: „Nikita Miller macht etwas, was ich noch nie gesehen habe: Er erzählt witzige Geschichten, die sich aber nicht von Pointe zu Pointe hangeln und gerade deshalb lustig sind. Sein Vortrag hat Tiefe und Authentizität.“

Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Freikarten-Verlosung

Wir verlosen zwei Tickets für den Miller-Auftritt am 22. April im Kulturkeller.

Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 16. Februar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/906927 an (50 Cent / Anruf aus dem Deutschen Festnetz, höherer Mobilfunktarif) und beantwortet folgende Frage: In welcher Stadt ist Nikita Miller aufgewachsen?

Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.