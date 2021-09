Wann: Freitag, 29. Oktober um 15:00-15:50 Uhr

Wo: Stadtbücherei Xanten

Elefant Pombo und seine Freunde aus dem beliebten Zoo-Orchester brechen auf zu neuen Abenteuern – diesmal geht es Richtung China! Mei Yue, die kleine Panda-Dame erhält eine Einladung zum Lampion-Fest in Shanghai. Klar, dass das tierische Orchester mit auf große Fahrt gehen möchte.

Die Kinder begleiten Käpt’n Kalle, Stachelschwein Piksi und die Zootiere auf ihrer Reise voller Spaß, Musik und Überraschungen. Sie lauschen den Melodien aus fernen Ländern und kommen beim Lied „Wir teilen das Glück“ selber in Bewegung.

Am Ende steht eines fest, felsenfest: Wer anderen eine Freude macht, wird selbst beschenkt.

Für Kinder von 5-9 Jahren. Kindergartenkinder gerne in Begleitung eines Erwachsenen.

Die aktuellen Corona-Regeln werden beachtet. Kostenlose Eintrittskarten sind in der

Stadtbücherei Xanten oder telefonisch unter 02801-772-282 erhältlich.