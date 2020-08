Diese Info :) lässt die Leiterin Nicole Peeters mit veröffentlichen: Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 02801-772340 ist erforderlich. Die gängigen Hygienevorschriften müssen berücksichtigt werden. Daher gibt es auch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl.

Samstag, den 05. September

10:00-10:30 Uhr Grundschulkinder (mit Mundschutz)

„Becky und der geheimnisvolle Bonbonkocher“

Bei ihrer Mutprobe in einer alten Fabrik entdeckt die 12-jährigeBecky die geheime Bonbonküche von Dr. Mellis. Sie traut ihrer Nase kaum, so viele Düfte strömen auf sie ein. In bauchigen Gläsern finden sich die leckersten Sorten: Erdbeer-Sahne und Lakritze, aber auch Ki-Ko-Konfetti, Meeresrauschen und kunterbunter Regenbogen. Und dann ist da noch das Bonbonglas, auf dem „Probieren strengstens verboten“ steht. Es scheint ganz so, als würde der freundliche Dr. Mellis ein finsteres Geheimnis hüten…

11:00-11:30 Uhr Kindergartenkinder

„Paddington und die verrückte Stadtrundfahrt“

Paddington freut sich sehr, als eines Morgens sein Freund Mister Gruber vor der Tür steht und ihn zu einer Stadtrundfahrt durch London einlädt. Mit einem Koffer voller Marmeladenbrote und Mrs Birds Regenschirm im Gepäck ist Paddington für den Ausflug bestens ausgerüstet. Allerdings hatte der kleine Bär nicht damit gerechnet, dass eine etwas chaotische Reisegruppe ihn für einen Touristenführer halten und ihm auf Schritt und Tritt folgen würde. Doch zum Glück hat Paddington bald eine rettende Idee ...

Samstag, den 12. September

10:00-10:30 Uhr Grundschulkinder (mit Mundschutz)

„Die fabelhafte Miss Braitwhistle“

Die 4a ist an der ganzen Schule berüchtigt: "A wie Albtraum" wird sie von allen genannt. Kein Wunder also, dass die Klassenlehrerin Frau Taube kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht. Da kommt die neue Austauschlehrerin aus England wie gerufen. Mitss Braitwhistle übernimmt den Unterricht und stellt alles auf den Kopf: Das Nachsitzen wird zur Flugstunde, ein Pferd kommt zum Tee und mitten im Sommer beginnt es zu schneien. Da ist sich die Chaos-Klasse einig: Miss Braitwhistle ist einfach fabelhaft!

11:00-11:30 Uhr Kindergartenkinder

„Die Puppe Mirabelle“ Märchen von Astrid Lindgren

Britta-Kajsa wünscht sich nichts sehnlicher als eine Puppe. Eines Tages bekommt sie von einem wunderlichen kleinen Mann ein winziges, leuchtend goldenes Samenkorn geschenkt. Sie steckt es in die Erde - und aus diesem kleinen Körnchen wächst eine Puppe! Mirabell heißt sie und ist ganz anders als alle anderen Puppen….