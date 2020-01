Alpen. Das Saxophon-Ensemble des Stadtorchesters Adenau ist auf Einladung des Musik- und Literaturkreises Alpen am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche zu Gast.

Gegründet wurde das Saxophonensemble 2014 durch Harrie Boers und fünf Musiker des Stadtorchesters Adenau, die die Leidenschaft für das Saxophon mit ihrem Dirigenten teilen.

Das Instrument gilt als sehr vielseitig und passt daher zu jeder Stimmung. Es ist melodisch und zugleich expressiv. Harrie Boers hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bandbreite des Instruments bei seiner Arbeit mit dem Ensemble zu zeigen. Durch die Arbeit in dieser kleinen Besetzung kann das große Orchester entlastet werden, da gerade Auftritte in kleineren Sälen oder zu festlichen Banketts durch das Ensemble übernommen werden können. Des weiteren ermöglicht die Arbeit in der kleinen Besetzung, dass kleinere Konzerte in intensiveren Proben an einigen Wochenenden schneller vorbereitet werden können, da der organisatorische Aufwand geringer ist. Karten zu dem Konzertabend gibt es im Alpener Rathaus, in der Alpener Filiale der Sparkasse am Niederrhein sowie an der Abendkasse.