Mit insgesamt zehn Programmpunkten zeigten die neuen Teamsprecherinnen Regina Rupprich und Ulrike Derksen sowie all ihre Kolleginnen, wiiie viel Mühe sie sich bei den Vorbereitungen gemacht hatten.

Die Ausführung, d.h. die Präsentation der Sketche, der Parodien und Tänze gelang den ambitionierten Damen natürlich auch ausgezeichnet.

Die Begrüßung hatten die Teamsprecherinnen in schönen Reimen vorbereitet, als "Domeule" blickte Anne Winnekens auf das bewegte Jahr rund um den St.Viktor-Dom zurück, und beim "Blind Date" traten alle Darstellerinnen gemeinsam in Aktion. Stücke wie "Der Apotheken Sketch", "Der Bierflaschen Sketch" und "Die Reparatur der Schreibmaschine" machten das schauspielerische Talent einzelner kleiner Darstellerteams deutlich. Die Stücke "Einladung bei Freunden" und "Oma Finchen" wurden allein von Ulla van den Berg und Ingrid Greupner in Szene gesetzt.

Bei dem Sketch "Die Reparatur der Schreibmaschine" glänzten das jüngste kfd-Mitglied, Katja Duesing und die langjährige Teamsprecherin Bärbel Ricken als cooler Teenager und altmodische Dame in ihren Rollen.

Eine tolle Bewirtung, für die besonders Bürgermeister Thomas Görtz sich bei dem Veranstaltungsteam bedankte, und die Verleihung von schönen bunten Orden an die Ehrengäste machten den Nachmittag perfekt.

Ein dickes Lob erhielten die emsigen Damen von einem kfd-Mitglied aus der Wankumer Gemeinde: "Ich wohne in Krefeld, und da sind so tolle Veranstaltungen, die zeigen, wie kreativ, engagiert und empathisch Vereine sich darstellen können, eher die Seltenheit."