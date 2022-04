Eine besondere Aktion gibt es im Vorfeld der Osterferien in der Stadtbücherei Xanten. „Blind Date mit Büchern“ hat das Team seine Aktion genannt, bei der ausgewählte Bücher in Packpapier verpackt und von den Lesern quasi „blind“ ausgeliehen werden. „Man geht ja als Leser doch oft die altvertrauten Wege“, erklärt Nicole Peeters von der Stadtbücherei die Absicht hinter der Idee. „So bekommt man vielleicht mal ein Buch in die Hände, zu dem man sonst nicht gegriffen hätte.“ Und dass dieser Griff sich lohnt, dafür sorgt das Team der Bücherei durch eine besondere Auswahl der blickdicht verpackten Bücher. Zu den Ausleihzeiten kann man also derzeit in der Stadtbücherei die eine oder andere überraschende Entdeckung machen.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag nachmittags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Mittwoch und Samstag vormittags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr