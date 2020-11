Das zweistündige Amt eröffnete Propst Stefan Notz.

Viele Gratulanten traten an den Ambo, um den Jubilar zu ehren. Auch der Schulleiter der Marienschule, Michael Lemkens, gehört zu ihnen. Wie alle anderen Gratulanten würdigte Lemkens den Jubilar wegen seiner großen Ausstrahlungskraft, die der 94-jährige Hoffacker bis ins hohe Alter hinein auf jedermann, vor allem auch auf die Jugend hat. "Wir würden gern schon bald einen weiteren Gottesdienst mit dir feiern", bat Lemkens, der in Vertretung für die Pfarrkirche St. und Paul in Straelen gekommen war, den Jubilar freundlich, bevor er die drei Charaktereigenschaften, die er besonders an Hoffacker zu schätzen weiß, vortrug. "Wir mögen deine Glaubens- und Lebensfreude, deine Treue und deine Begeisterungsfähigkeit", lobte Lemkens den Jubilar, der, wie es aus aller Munde hieß, die Jugend besonders mit seinem Gitarrenspiel zu begeistern wissen.

In seiner Dankesrede sprach Hoffacker von einem sehr beeindruckenden Kriegserlebnis, das dazu geführt habe, dass er Priester werden wollte.

Mit "standing ovations" erwiesen die Messgäste dem Jubilar Ehre, bevor sie ihm mit kleinen Geschenken und herzlichen Worten beglückwünschten.

To be continued later this evening!!!