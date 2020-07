Bei höchster Stelle hat die Evangelische Kirchengemeinde Sonsbeck sonniges Wetter erbeten. Denn am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr findet der nächste Gottesdienst mit Pfarrer Frank Bublitz unter freiem Himmel im Gemeindegarten statt.

Bereits vor einem Monat feierte die Gemeinde auf der Wiese hinter der Kirche an der Hochstraße und es war jeder freie Sitzplatz unter Berücksichtigung der Abstandsregeln besetzt. Der Altartisch wurde mit Blüten vom großen Trompetenbaum festlich geschmückt und passend dazu hat der Posaunenchor gespielt. Als mobiler Orgelersatz werden die Bläserinnen und Bläser auch dieses Mal wieder dabei sein. Und so wird es auch am kommenden Sonntag gelingen, den Himmel durch Wort und Schall aufzuschließen, um Sonne in die Herzen einzulassen. Dabei wird nicht vergessen, auch weiter um Regen für die Felder zu bitten – aber eben erst ab Sonntagnachmittag.