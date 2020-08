Traditionell trifft sich die 1. Kompanie der St.Viktor-Bruderschaft Xanten zur Pflege des Umfeldes der Fürstenbergkapelle.

Am Samstag, 12. September, um 10 Uhr treffen sich hierzu die Schützenbrüder an der Kapelle, damit das Kreuzerhöhungsfest in einem würdigen Rahmen gefeiert werden kann.", kündigt der Ehrenkompanieführer, Karl Reitz, an.