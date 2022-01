Wie in vielen großen und auch kleinen katholischen Kirchengemeinden in Deutschland kleideten sich auch in der Propsteigemeinde St. Viktor Xanten am vergangenen Wochenende weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche als kleine Könige. In diesem Jahr werden die afrikanischen Länder Ägypten, Ghana und der Südsudan beispielhaft mit den gesammelten Spendengeldern unterstützt.

Währenddessen die Sternsinger aus der Dom-Gemeinde und den Pfarrgemeinden Marienbaum, Vynen, Lüttingen, Wardt, Obermörmter und Mörmter zu ihren Mitbewohnern zogen, kamen die Mitgläubigen in den Gemeinden Wardt und Birten zu den Sternsingern. In Wardt standen sie unter einem Pavillon an der Pfarrkirche und auf dem Dorfplatz im Feriendorf mit den Segensstreifen und der Spendenbox bereit, in Birten in der Pfarrkirche und im Schützenhaus.

In beiden Gemeinden durften sich die Könige über großzügige Spenden, aber auch über viele Süßigkeiten, die die freundlichen Spender als Dankeschön für das Engagement der Kinder und Jugendlichen mitgebracht hatten, freuen.

Für die Könige der Pfarrgemeinde Birten gab es je eine große Überraschungstüte, die das Landestambourkorps Birten durch sein Vorstandsmitglied Lukas Kower in Begleitung seiner Mit-Musiker Franziska Greeven und Martin Kremers überreichen ließ. Bis hinauf zum St.-Josefs-Krankenhaus, an dem der Musiklehrer Ansgar Schönherr mit seinen Kindern Franziska und Jakob ein nachweihnachtliches Konzert bot, brachten die drei Musiker Greeven, Kower und Kremers die gut gefüllten Tüten als Zeichen der Dankbarkeit für die Verbundenheit der Gemeinde mit dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehens des Tambourkorps.