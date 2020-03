Romantisches und Virtuoses wird den Besuchern beim Auftritt des Gitarrenduos Martina Gruber und Tristan Angenendt geboten. Der Musik- und Literaturkreis Alpen lädt zu dem Konzert am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr in die evangelische Kirche Alpen ein.

Tristan Angenendt und Martina Gruber debütierten 2015 als Gitarrenduo in Österreich und sind seither gern gesehene Gäste bei Gitarrenfestivals und Konzertreihen im In- und Ausland.

Martina Gruber studierte zunächst in Linz, später in Hamburg und Aachen, wo sie ihren Master mit Bestnote erhielt. Bereits während ihrer Studienzeit führten die beiden Konzertreisen in mehrere Länder Europas durch. 2017 gewann sie einen 1. Preis beim internationalen Gitarrenwettbewerb in Tirana. Mittlerweile ist Martina Gruber selbst als Jurorin bei Wettbewerben tätig.

Erfolgreicher Gitarrist

Tristan Angenendt absolvierte sein Studium an der Musikhochschule Köln mit Auszeichnung und gilt mit mehr als 30 Preisen bei Wettbewerben als erfolgreichster deutscher Gitarrist seiner Generation.

Als musikalische Reise durch das Europa des 19. Jahrhunderts verbindet das aktuelle Konzertprogramm des Duos Raritäten und Meisterwerke der klassischen Gitarrenliteratur zu einem interessanten Potpourri romantischer und virtuoser Klänge. Eintrittskarten gibt es unter anderem im Alpener Rathaus.