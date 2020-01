Der Verein Stadtkultur-Xanten veranstaltet in diesem Jahr zum zehnten Mal die "Offenen Ateliers Xanten".

Hieran teilnehmen können bildende Künstlerinnen und Künstler, die sich und ihre Arbeiten am Samstag, 12. und Sonntag, 13. September, in ihrem Atelier in Xanten präsentieren möchten.

Am Donnerstag, 13. Februar, findet um 19 Uhr im Karthaus X² (ehemals Einstein) das Vortreffen für alle interessierten Künstlerinnen und Künstler statt. Hier können offene Fragen geklärt und neue Ideen und Anregungen eingebracht werden.

Wer an diesem Termin verhindert ist, aber Interesse an den Offenen Ateliers hat, kann sich bis zum 12. Februar per E-Mail an die Projektleiterinnen Martina Gabriel (martinagabriel@t-online.de) oder Melanie Wormland-Weinhold (mellwei@web.de) werden.

Künstlertreff im Karthaus

Am Donnerstag, 13. Februar, findet um 19 Uhr im Karthaus X² (ehemals Einstein) das Vortreffen für alle interessierten Künstlerinnen und Künstler statt. Hier können offene Fragen geklärt und neue Ideen und Anregungen eingebracht werden. Detaillierte Informationen sowie das Anmeldeformular für die verbindliche Teilnahme an den Offenen Ateliers 2020 werden zeitnah nach dem Treffen an alle interessierten Künstlerinnen und Künstler übermittelt. Martina Gabriel und Melanie Wormland-Weinhold hoffen, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler melden: "Wir freuen uns über frischen Wind!"