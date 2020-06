Die Stadtbücherei Xanten ist auch während der Sommerferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet. So haben alle die Möglichkeit sich während ihres Sommerurlaubes mit Lesestoff und Hörbüchern einzudecken.

Hierfür wird es ab dem 30. Juni eine Ausstellung mit Sommerlektüre geben. Aber auch für sommerliche Freizeitaktivitäten in Form von Wandern, Radfahren oder Ausflüge in der Umgebung bietet die Stadtbücherei einige Bücher. Um den heißen Sommertagen zu trotzen finden sich Bücher mit leckeren Rezepten für Salate, Smoothies oder Cocktails und für den Grillabend lassen sich auch einige schmackhafte Ideen finden. Und wer im Garten arbeiten möchte, auch hierfür gibt es viele Bücher mit Ideen für das eigene Gartenparadies. Ein Besuch lohnt sich also für jeden.

Zudem findet wieder für Kinder der Klasse 1 bis 8 ein Lesesommer satt, welcher von der Sozialstiftung Xanten unterstützt wurde. Interessierte Kinder können sich gerne bei den Mitarbeiterinnen informieren und kostenlos mit ihren Eltern anmelden.

Die Büchereimitarbeiterinnen freuen sich auf zahlreiche Besucher.