„Ein ganz besonderes Jahr", findet Marion Ruisinger, die neue Präsidentin des Lions Clubs Xanten. Turnusgemäß übernahm sie im Juli für ein Jahr das Amt von ihrem Vorgänger Wolfgang Platen.



Marion Ruisinger startet auf diesem Posten unter erschwerten Bedingungen. Infolge der Maßnahmen gegen das Coronavirus konnte etwa der Reibekuchenstand zu Klein Mont Martre nicht stattfinden. Beinahe jedes Mitgliedertreffen wird zu einer organisatorischen Herausforderung.

Ein "grünes" Jahr

Im Vordergrund stehen aber bei Ruisinger die Freude und die Energie für ihre Präsidentschaft. „Mein Lionsjahr ist ein ‚grünes‘ Jahr“, erklärt sie. Die Fachfrau für biologischen Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau wohnt in Xanten und arbeitet beim Versuchszentrum Gartenbau Straelen, das zur Landwirtschaftskammer NRW gehört. Mit dem Lions Club besuchte sie schon den Schaubienenkasten auf der Faszenda Esperanca und die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Auch dem Inselbrot-Projekt in Wardt hat der Club schon einen Besuch abgestattet. Dieses ambitionierte Projekt überzeugt durch biologischen Gartenbau und Gemeinschaftssinn.

Der Lions Club Xanten ist Teil der Internationalen Vereinigung aller Lions Clubs auf der Welt. Frauen und Männer sind in freundschaftlicher Verbundenheit bereit, sich den gesellschaftlichen Problemen der Zeit zu stellen und an Lösungen mitzuwirken.