Sowohl das Seniorenzentrum St. Elisabeth-Haus auf der Helenastraße als auch das Evangelische Altenzentrum am Stadtpark bieten vielen Dutzenden von Menschen in Xanten einen gut organisierten und angenehmen Lebensabend. Neben vielen Aktivitäten, die zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit beitragen, gehört auch die Aufrechterhaltung des seelischen Wohlbefindens zu den Hauptzielen des Pflege- und Betreuungsprogramms der beiden Einrichtungen.

Im Evangelischen Altenpflegeheim am Stadtpark sorgt unter anderem Diakon Arnold Dormann, Mitarbeiter im Seelsorgeteams der St.-Viktor-Propstgemeinde in Xanten, mit seinem pastoralen Dienst für ein erfülltes Seelenleben der Bewohner. Seit vielen Jahren hält er, wie auch andere Mitarbeiter des Seelsorgeteams, ein Mal im Monat einen Gottesdienst im Gesellschaftsraum der Einrichtung ab, in der vergangenen Woche zelebrierte er erstmalig zwei kurze Open-Air-Gottesdienste auf dem Außengelände des Altenzentrums.

Wie alle anderen Besucher musste sich auch der Diakon zunächst einem kurzen Gesundheits-Check unterziehen und seine Personalien bei der Verwaltungsangestellten Sabine Wassermann an der Rezeption abgeben.

Die beiden Wortgottesdienste, von denen er den ersten auf dem Gelände in Richtung Stadtpark, den zweiten auf der Wiese im Innenhof abhielt, wurde von den meisten Hausbewohnern in ihren Zimmern verfolgt. Eine Lautsprecheranlage, die Hiltrud Wacker vom Sozialen Dienst mitsamt einem Kreuz und einer Kerze von einem Verkündigungsplatz zum anderen brachte, übermittelte die Inhalte des Gottesdienstes gut verständlich in die Zimmer der Bewohner. „Wegen der Hitze sind heute nur wenige unsere Hausbewohner auf die Balkone getreten“, erklärte Wacker auf der Südseite der Pflegeinrichtung. Auf der Nordseite verfolgten etliche Bewohner den Gottesdienst von ihren Balkonen aus, Pflegekraft Birgit Engwer hatte vielen Hausbewohnern rechtzeitig zu einem angenehmen Platz auf der Terrasse verholfen.

Diplomverwaltungswirt Dormann, der u.a. als Honorardozent an der Pflegeschule der ev. Pflegeakademie Xanten als Rechtslehrer tätig ist, hatte die Verse 14, 22-33 aus dem Matthäusevangelium mit dem Tenor „Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht!“ in den Mittelpunkt seines Gottesdienstes gestellt. Diese Aufforderung Jesu an seine Jünger hält Dormann auch heute noch - besonders in der derzeit vorherrschenden Corona-Pandemie – für hilfreich für die Menschheit im Allgemeinen, für die Bewohner des Altenzentrums im Besonderen. „Als Mitarbeiter im Seelsorgeteam der Propsteigemeinde Xanten ist es mir wichtig den Bewohner bei der schon seit Monaten einzuhaltenden Besucherbeschränkung und der damit einhergehenden Vereinsamung Trost und spirituellen Halt zu bieten“, erklärte Dormann nach dem Gottesdienst.

Nicht zu kurz kommen ließ der Diakon in allen Teilen des Gottesdienstes die große Wertschätzung, die er dem gesamten Pflege- und Betreuungspersonal gegenüber entgegenbringt.

Maria Rother, ein Mitglied des Bewohnerbeirats, das den Gottesdienst aus unmittelbarer Nähe mit verfolgt hatte, sprach Dormann seinen Dank für all seine Gottesdienste, besonders aber für den letztgehaltenen aus: „Ich kenne das Altenzentrum von vielen Besuchen her schon seit zwanzig Jahren und weiß die Arbeit des Personals sehr zu schätzen.“ „Uns Bewohnern das Vertrauen im Sinne des christlichen Glaubens zuzusprechen sowie den Gedanken der Dankbarkeit und auch die Bitte um die Fortsetzung der guten Pflege- und Betreuungsarbeit zur Sprache kommen zu lassen, war sehr in meinem Sinn und gewiss auch in dem aller Mitbewohner!“, so Rother zum Schluss.