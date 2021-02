Ein WG- Mitbewohner unseres Sohnes hat es zur Zeit nicht ganz so leicht. Da er ein riesiger Katzenfan ist, vorallem von Bengalen, habe ich ihm als kleines Trostpflaster dieses Bild gemalt. Er hat sich so gefreut und war total gerührt. Schön, das ich ihm so eine große Freude machen konnte.