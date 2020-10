Die Gitarreninitiative Niederrhein lädt am kommenden Wochenende zu drei Konzerten in die Michaels-Kapelle Xanten ein. Das Duo Lunacorde spielt am Samstag, 31. Oktober, ab 18 und 20 sowie am Sonntag, 1. November, um 19 Uhr spanische und südamerikanische Musik.

Feurige Rhythmen und romantische Klänge wechseln sich im Programm "Le Soleil" in harmonischer Weise ab. Anke Schüppel-Slojewski (Harfen) und Jürgen Slojewski (Gitarre/Bass) nehmen ihr Publikum auf eine spannenden Reise durch die mediterrane Musik mit. Sie spielen unter anderem Werke von E. Granados, A. Orlando Ortiz sowie die Suite Magica von M. Diego Pujol.

Beide Musiker sind als Dozenten an der Dom-Musikschule Xanten tätig und freuen sich, immer wieder auch ihre künstlerische Seite präsentieren zu können.

Der Eintritt beträgt 2, ermäßigt 6 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Kartenreservierung unter Tel. 02801/8045049 (begrenztes Kontingent, Maskenpflicht).