Neustart - Musicalprojekt 2021



Die Chorgemeinschaft Lüttingen startet nach langer Pause wieder durch. Nach der gezwungenen Corona Pause möchte die Chorgemeinschaft das ursprünglich geplante Projekt "Musical Night 2021" weiter führen und das Programm im Frühjahr 2023 der Öffentlichkeit präsentieren. Ein neuer Probenraum ist gefunden und zwar im "Haus der Begegnung" Xanten, Karthaus 12. Alle bisherigen Chor -Projektchormitglieder wurden mit einem Schreiben über den „Neubeginn“ informiert. Viele von ihnen freuen sich auf den Neustart zum gemeinsamen Musizieren in lockerer, aber dennoch intensiver und zielorientierter Atmosphäre. Gerne können Damen und Herren, die Spaß und Freude am Singen haben jetzt noch dazu kommen und bei dem interessanten und vielfältigen Thema „Musical“ mitmachen. Eine regelmäßige Probenteilnahme wird dabei vorausgesetzt. Geplant sind bisher Stücke aus Hello Dolly, Broadway, König der Löwen, Les Miserables, Elisabeth, Jesus Christ Superstar, Starlight Express, Cats, Miss Sigon, Westsidestory, Phantom der Oper, usw. Die schon geprobten Lieder aus den Musicals werden wiederholt einstudiert, sodass auch Neueinsteiger in die Chormusik oder dieses Genre mithalten können. Zu einer „Schnupperprobe“ am 03.11.2021 um 20.00 Uhr lädt die Chorgemeinschaft Lüttingen mit ihrem Chorleiter Paul J. Rammler herzlich ein. Bitte an die 3 G Regel denken!