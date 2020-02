Männertanzgruppen und Artistik

Wieder einmal war die Damensitzung des Xantener Carneval Clubs im Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg ein voller Erfolg.

Neben Altebewährtem, die der Tanzgarde und den Showtanzfunken, die ihre Darbietungen mit der gewohnten Anmut präsentierten und so den Präsidenten Ralf Hussmann glücklich machten, "Meine Mädels", gab es wieder einmal Redner und Artisten, die man aus Funk und Fernsehen kennt. So bot das "Superjecke Dreigestirn" einen Tanz der besonderen Art, "Ne Kistendübel" eine tolle Büttenrede und die Beach Boys vom "Duo Synergy" eine außergewöhnliche artistische Leistung voller Kraft und Ästethik. Die "Drummerholics" bewiesen ihr Talent und ihre Koordinationsfähigkeit an den Trommeln und das Flönz Ballett zeigte wieder einmal, dass der Tanz nicht nur dem weiblichen Geschlecht vorbehalten ist. Dies galt auch für die Viktoria Boys und das Männerballett aus Appeldorn.

Den stimmungsvollen Abschluss machten wieder einmal die "Kleefse Tön", die die Stimmung noch einmal richtig für die After Show Party anheizten.

Alles in allem wieder einmal ein erfolgreicher Abend.

Randolf Vastmans