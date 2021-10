"Aufgrund zahlreicher Nachfragen in den letzten Tagen und Wochen freue ich mich, Ihnen in Abstimmung mit der IGX vorab heute mitteilen zu können, dass wir nach der Corona bedingten Pause im letzten Jahr in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Xantener Marktplatz haben werden!"

Diese Pressemitteilung verschickt der Xantener Bürgermeister Thomas Görtz. Weiterhin heißt es: "Nach intensiven Gesprächen zwischen allen Beteiligten von IGX auf der einen und Stadtverwaltung mit insbesondere Ordnungsamt auf der anderen Seite, waren wir uns darin einig, dass wir dieses alljährliche Event nicht schon wieder verhindern oder ausfallen sondern ermöglichen möchten.

Wir werden alles dafür tun, damit es ab dem 19. November auf dem Marktplatz wieder nach Glühwein und leckeren Weihnachtsspezialitäten duften kann.

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen bei Inzidenzen und Impfquoten in Xanten und im gesamten Kreis Wesel und unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen der CoronaSchVO und der Empfehlungen von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden sehen wir als Verantwortliche es als angemessen und verantwortbar an, den XantenerInnen und Gästen den sehnlichst vermissten Weihnachtsmarkt in diesem Winter wieder bieten zu können.

Genaue Details zur Ausgestaltung werden wir in den nächsten Wochen noch gemeinsam erarbeiten und dann bekannt geben, uns war nur wichtig, zu diesem frühen Zeitpunkt bereits „Grünes Licht“ für den Weihnachtsmarkt 2021 geben zu können.

Ich bitte auch im Namen der IGX um Berichterstattung, vielen Dank!

Mit freundlichem Gruß

Thomas Görtz

Bürgermeister