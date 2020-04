Mit einem Tag Verspätung...

war gestern Abend sooo müde!

Der Kalenderspruch für den 8.4.2020

Weil Jesu Leib zerschlagen wurde,

kann dein Leben heil werden.

ANNE GRAHAM LOTZ

Sorge dich nicht, liebe Hille Hüüt...

auch wenn derzeit alles nicht so schön ist,

es kommen auch wieder andere Zeiten!

Jetzt in der Osterzeit denken wir besonders

an Gott und Jesus und das, was geschah!

Hoffen wir alle, dass wir bald sagen:

"Damals, als CORONA unser Leben

sehr einschränkte und viele es

verloren hatten!"

Denke an die schönen Dinge im Leben!

Zum Beispiel dieses Treffen hier in Wesel!

Schön, dass du zu uns gestoßen bist!

Alles Gute und Gesundheit von Bruni

Kalenderspruch des Tages:

Er wurde für uns bestraft - und wir?

Wir haben nun Frieden mit Gott!

Durch seine Wunden sind wir geheilt.



JESAJA 53,5

Hier zeige ich Bilder vom 20. Oktober 2018 in Wesel!

LK-Freunde-Treff: von Dagmar und Imke organisiert!

Für dich, liebe Hille zur Erinnerung!

Natürlich auch für alle anderen die dabei waren

oder die sich gerne die Fotos von uns ansehen!

Lieben Gruss von Bruni + Bleib gesund! ♥

