Xantener, die durch die Innenstadt liefen, Schützenvereine und Radfahrer, welche entgegen aller Regeln mit ihrem Zweirad durch die Fußgängerzone fuhren, kannten ihn gut, den Bezirksbeamten Dirk Karneil. Die einen hielten den einen oder anderen Plausch mit ihm, den anderen sicherte er den Weg zum Schützenhaus auf dem Fürstenberg und für letztere konnte die Begegnung schonmal ein paar Euro kosten.



Dirk Karneil genießt nun zusammen mit seiner Frau Sabine seinen wohlverdienten Ruhestand im gemeinsamen Häuschen im Emsland. Die Nachfolge des sympathischen Polizeibeamten tritt nun seine Kollegin, Polizeihauptkommissarin Christiane Löker an.

Die 54jährige Wahl- Alpenerin begann ihre Ausbildung zur Polizeibeamtin 1988 in Brühl und landete nach mehreren Zwischenstationen am 01. September 2000 im Kreis Wesel. Hier tat sie ihren Dienst mehr als zehn Jahre im Verkehrsbereich, bevor sie zum damaligen Schwerpunktdienst wechselte und schließlich im Jahr 2018 die Belegschaft der Polizeiwache Xanten verstärkte.

Löker ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Sie liebt die Natur sowie ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Hund.

Freue mich auf die neue Aufgabe

„Ich mag Xanten und die Menschen, die hier leben und freue mich auf den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort“, erklärt sie.

Wie bei Karneil sei ihr Ziel, stets ein offenes Ohr für die Xantenerinnen und Xantener zu haben sowie für Kinder den ersten positiven Kontakt zur Polizei darzustellen. Der Bezirksdienst bedeute für sie Vielseitigkeit und der hohe Außendienstanteil mache ihr ebenfalls viel Spaß.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und wünsche mir ein offenes und vertrauensvolles Miteinander“, erklärt sie bei der Vorstellung durch Abteilungsleiter Polizei, Rüdiger Kunst, die am Dienstag in der Polizeiwache Xanten erfolgte.

Kunst: "Mit Polizeihauptkommissarin Christiane Löker setzen wir eine erfahrene Polizeibeamten im Bezirksdienst Xanten ein".

Randolf Vastmans