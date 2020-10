„Es macht uns traurig“,

so der Vorsitzende des Xantener Carneval Vereins XCV, Ralf Hußmann, aber schließlich gehe die Gesundheit der Gäste, Künstler und Vereinsmitglieder vor.

Man habe lange mit sich gerungen, bevor man sich zu diesem Schritt entschloss. Unter den aktuellen Umständen sei es aber so das Beste.

Mit den Agenturen der Künstler, zu denen der XCV einen guten Draht hat, gab es keine Probleme. „Im Gegenteil“, so Hußmann, „alle waren sehr verständnisvoll und entgegenkommend, so dass wir trotz der bereits geschlossenen Verträge keine finanziellen Verluste erlitten haben.

Zudem sei es gelungen, sämtliche Künstler- Buchungen auf die darauffolgende Session zu verschieben.

Sitzplatzreservierungen haben für nächste Session Bestand

Auch bei den Gästen, welche für die stets sehr gut besuchten Veranstaltungen bereits Plätze reserviert hatten, bedankt sich der XCV.

„Angesichts der Pandemie haben wir die Gäste angeschrieben und gebeten, entgegen der gängigen Praxis das Geld für die Tickets noch nicht anzuweisen, da wir nicht wussten, was auf uns zukommt“. Das habe sich nun bewährt. Man habe ihnen nun freigestellt, die Reservierungen rückgängig zu machen oder sie ebenfalls für die nächste Session bestehen zu lassen. „Erfreulicherweise ist nicht eine Reservierung widerrufen worden“, berichtet der Vorsitzende.

Leid tut den Vereinsmitgliedern das designierte Kinderprinzenpaar Magdalena und Benedikt Lindemann, die im letzten Jahr Pagen von Ben-Luca Schibgilla und Lucy Schmidt waren, weil sie sich sehr auf die Session gefreut hatten. Nun muss das „alte“ Prinzenpaar noch eine Session im Amt bleiben.

Eventuelle Alternative

Eventuell könne eine Alternative zum Saalkarneval stattfinden. „Wir arbeiten gerade Vorschläge unseres gesamten Vorstandes aus, um trotz Corona eine Alternative unter den geltenden Sicherheitsbestimmungen anzubieten“. Wie diese aussehen werde, sei aber noch nicht abzusehen.

„Sobald wir einen genauen Plan haben“, verspricht Hußmann, der seit 2016 erster Vorsitzender des Vereins ist, „werden wir die Närrinnen und Narren unterrichten“.

Randolf Vastmans