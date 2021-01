Am Sonntag, 31. Januar, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter zu einem besonderen Gottesdienst mit Zoom ein.

Der Sonntag hat die Kirchenkreis-Partnerschaft mit Silindung/Indonesien zum Thema.

Diese Beziehung besteht seit vielen Jahren und ist vor allem durch gegenseitige Besuche geprägt. Der Blick in die jeweils andere Lebenswelt, Kirche und Gemeinden ist dabei für beide Seiten ein Gewinn.

Seit einigen Jahren arbeitet Pfarrerin Mika Purba in der Evangelischen Kirchengemeinde Geldern. Mit ihrer Familie kam sie als Pfarrerin aus Indonesien in den Kirchenkreis, organisiert und begleitet von der Vereinten Evangelischen Mission, einer international getragenen Organisation, mit der auch die Evangelische Kirche im Rheinland verbunden ist. Durch Pfarrerin Purba ist die Partnerschaft kontinuierlicher präsent. Eine Arbeitsgruppe hat nun gemeinsam mit Frau Purba einen Gottesdienst für den kommenden Sonntag als youtube-Film vorbereitet. Die Möglichkeit, diesen Gottesdienst an vielen Orten des Kirchenkreises mitzufeiern, ist damit gegeben. Für Xanten ist dies im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes mit Zoom geplant.

Der Link dafür ist über die Homepage der Kirchengemeinde zu erreichen: www. evankirche-xanten.de. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Wefers für die über Zoom anwesende Gemeinde eingeleitet. Dann wird der Videogottesdienst zum Mitfeiern zugeschaltet und anschließend gibt es die Gelegenheit, über das Erlebte ins Gespräch zu kommen.