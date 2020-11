Eine Weihnachtsmarke für die Verlosung

gibt es ab sofort pro fünf Euro Einkaufswert in den Mitgliedsgeschäften der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens (IGX). Zehn dieser Marken auf eine entsprechende Karte geklebt, ergeben ein Los.

Dabei macht der Vorsitzende der IGX, Ludger Lemken darauf aufmerksam, dass bei dieser Verlosung ausschließlich die neuen Karten gültig sind. „Alte Karten, die im letzten Jahr noch übergangsweise genutzt werden konnten, werden bei dieser Verlosung nicht mehr anerkannt“.

Notwendig machte die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) diesen Schritt, denn der Text auf den alten Karten entsprach nicht mehr den datenschutztechnischen Anforderungen.

Die vollständig beklebten und ausgefüllten Karten können in den entsprechend gekennzeichneten Geschäften abgegeben werden.

Wertschecks der IGX Geschäfte im Wert von 6500 Euro

Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wertvolle Preise zu gewinnen. So haben allein die Wertschecks, welche in allen Mitgliedsgeschäften als Zahlungsmittel verwandt werden können, einen Gesamtwert von 6500 Euro.

Dazu gibt es etwa 200 Warengutscheine zur Einlösung in den jeweils spendenden Geschäften.

Ausgelost werden die Preise in zwei Ziehungen, von denen die erste am 05. Dezember und die Schlussziehung am 03. Januar 2021 aufgrund der Pandemie online stattfinden. Der Link hierzu wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Bei der Schlussziehung am 03. Januar kommt auch der Hauptpreis, ein weißer Mitsubishi Spacestar im Wert von etwa 10000 Euro aus dem Autohaus Heindorf zur Verlosung.

Auch auf den weihnachtlichen Lichterglanz müssen die Xantener nicht verzichten, denn die Weihnachtsbeleuchtung wird gerade installiert und trotz der aktuellen widrigen Umstände ein wenig Wärme in die Herzen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch die der Besucher zaubern.

Stärkung des örtlichen Einzelhandels

Vom Erlös der Weihnachtslose werden die Gewinne finanziert. Gleichzeitig stellen sie einen Anreiz dar, um den örtlichen Einzelhandel zu stärken. Letzteres ist aufgrund der momentanen Situation besonders notwendig. Auch der IGX fehlen die Einnahmen durch den Weihnachtsmarkt, denn seine Mitglieder hat der Verein in diesem Jahr beitragsfrei gestellt, um sie nicht noch stärker zu belasten, als es durch die Pandemie ohnehin schon der Fall ist.

Randolf Vastmans