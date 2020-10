„Wir wären so ziemlich die einzige Stadt in der Region mit einem Weihnachtsmarkt“,

gibt der Xantener Bürgermeister Thomas Görtz zu bedenken und ist sich sicher, „deshalb würden wir noch mehr Touristen anziehen als sonst“. Da wäre es unmöglich, die Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen, wie Hygieneabstand und das Tragen von Masken zu gewährleisten.

Aus diesem Grunde haben sich die Stadt Xanten und die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xantens e.V. (IGX) entschieden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt abzusagen.

„Es ist natürlich ein Verlust für die Geschäftsleute in der Domstadt“, weiß der IGX Vorsitzende Ludger Lemken, selbst Inhaber der gleichnamigen Metzgerei, „aber es wäre unverantwortlich gegenüber den Geschäftsleuten, den Xantenern und den Gästen, sie einer erhöhten Gefahr auszusetzen“.

Zudem wolle man wenigstens das normale Weihnachtsgeschäft, so gut es geht, sichern und ein eventuell aus dem Weihnachtsmarkt resultierender Lockdown wäre das Schlimmste, was den Händlern jetzt passieren könnte.

Auch Herbstmarkt abgesagt

Aus den gleichen Gründen wurde auch der Herbstmarkt, ebenfalls eine Veranstaltung der IGX und deren Mitglieder, abgesagt. Gleiches gilt für die verkaufsoffenen Sonntage und das normalerweise im Rahmen des Weihnachtsmarktes stattfindende Late Night Shopping.

„Wir haben diese Entscheidungen mit einem guten Gewissen, aber schweren Herzens getroffen“, versichert Lemken. Verständlich, denn beide Märkte haben stets Tausende von Touristen angezogen.

Auch Ordnungsamtsleiter Noah Decker ist ob dieser Entscheidung erleichtert. „Unsere Abteilung arbeitet momentan am Limit und wir können unsere Überprüfungen nur stichprobenartig vornehmen“. Er selber schiebt laut Thomas Görtz bereits um die 100 Überstunden vor sich her und bei seinen Mitarbeitern sieht es nicht besser aus.

„Dazu kommt, dass uns aufgrund der ständig neuen Entwicklung einfach die Planungssicherheit fehlt. Was wir nun mit viel Akribie in Bezug auf entsprechende Sicherheitskonzepte planen, kann morgen schon wieder hinfällig sein, weil niemand die Entwicklung der Infektionszahlen voraussagen kann“.

Weihnachtsverlosung findet statt

Einen kleinen Trost gibt es- Die aus den Einkäufen bei den Mitgliedsbetrieben resultierende Weihnachtsverlosung findet statt. Ab dem 16. November werden Einkäufe in den Mitgliedsbetrieben mit kostenlosen Weihnachtsmarken belohnt, von denen zehn auf eine Karte aufgeklebt, ein Los ergeben. In zwei Ziehungen werden die Gewinner ermittelt. Neben vielen Sach- und Geldpreisen besteht der Hauptpreis aus einem Auto.

Wie und wann die Ziehungen in diesem Jahr stattfinden, steht noch nicht fest, wird aber rechtezeitig bekanntgegeben.

Auch auf den weihnachtlichen Lichterglanz müssen die Xantener nicht verzichten, denn eine neue Weihnachtsbeleuchtung wird trotz des fehlenden Marktes weihnachtliche Atmosphäre in ihre Herzen zaubern.

Randolf Vastmans