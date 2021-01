Gottesdienste finden in der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter auf andere Weise statt: Live, digital und nicht wiederholbar, mit anschließendem virtuellem Kirchencafé.Aufgrund der aktuellen Lage hat die Kirchengemeinde Xanten-Mörmter ihre Gottesdienstplanungen anpassen müssen.

Mörmter. Bis voraussichtlich zum 31. Januar werden in den Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert. Stattdessen werden Gottesdienste regelmäßig mit dem System Zoom gestaltet. Damit knüpft die Gemeinde an Erfahrungen an, die in Xanten mit dem Kindergottesdienst schon seit längerem und mit Erwachsenen-Gottesdiensten seit kurzem gemacht werden. Die Stärke dieser Gottesdienstform liegt darin, dass alle live dabei sind, sich sehen und gegebenenfalls auch hören können.

Musik, Bilder oder Liedtexte können eingespielt werden und so zum Singen zu Hause ermutigen. Es wird nichts aufgezeichnet, ist also echt live. Wer an einem Zoom-Gottesdienst teilnehmen möchte, braucht lediglich ein internet-verbundenes Endgerät mit Kamera und Mikrofon.

So funktioniert der Zoom-Gottesdienst

Über die Internetseite (www.evankirche-xanten.de) oder den Newsletter der Kirchengemeinde findet man den Link. Wer unsicher ist, kann Brigitte Messerschmidt anrufen unter Tel. 02801/985988. Der Link muss angeklickt oder in die Adresszeile des Browsers kopiert werden. Dann sind es wenige einfache Klicks, um Kamera und Mikrofon/Lautsprecher freizugeben und schon ist man in der virtuellen Gottesdienstgemeinde.

Virtuelle Gemeinschaft erleben

Am Sonntag, 10. Januar, 11 Uhr, feiert Pfarrer Wefers auf diese Weise den Gemeinde-Gottesdienst. Interessierte können sich ab 10 Uhr einloggen und dann ggf. Unterstützung und Hinweise erhalten. Auch hier kann bei Problemen telefonisch bei Brigitte Messerschmidt nachgefragt werden. Der Link zum Einloggen: zoom.us/j/99733499571?pwd=TkVsZ1p6RGs4MHR3N05GaVcyTUxNdz09. Manchmal werden diese Angaben noch benötigt: Meeting-ID: 997 3349 9571; Kenncode: 704803.

Das Presbyterium hofft, dass recht viele Gemeindeglieder sich auf diese Form des Gottesdienstes einstellen können, damit die Gemeinde nach wie vor als "Gemeinschaft" erlebt werden kann.

Erstmals gibt es darum anschließend auch eine Einladung zum virtuellen Kirchen-Café. Dazu muss man einfach in dem Programm bleiben, kann sich ein Getränk holen und dann mit denen, die dort anwesend sind, ein bisschen reden. Pfarrer Wefers wird dabei sein. Brigitte Messerschmidt wird, falls nötig die Wortmeldungen etwas regeln.

Es gibt kein vorgegebenes Thema, sondern das, was die Besucher mitbringen: Gottesdiensterfahrungen, Wünsche für die Lockdown-Zeit, Ideen für ein Gemeindleben mit Distanz, vielleicht auch einfach ein kurzer Gruß an jemanden in der Runde - alles kann angesprochen werden.