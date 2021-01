Und was sonst noch, lieber DiBo :)?

Herzliche Grüße an all die so riiichtig begeisterten Bürgerreporter*innen unter uns!

Wer kann mithalten, wenn ich mal nicht ganz so bescheiden fragen darf, oder wer kann die sechsstellige Zahl, die sich in großen Schritten der ersten Million nähert, überbieten?

Mit stolzem, aber auch demütigem Gruß voller Dankbarkeit

eure Hille Hü - wie unsere liebe und nette Moni Meurs mich so gern genannt hat - aus dem schönen Römer-, Dom- und Siegfriedstädtchen Xanten