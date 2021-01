Neujahrstag 2021 - Umweltsau

Heute morgen, Neujahrstag 2021, befuhr ich mit dem Pkw ( aus triftigem Grund ) eine Landstraße zwischen Xanten und Sonsbeck. Beiderseits als weitläufiges Naturschutzgebiet ausgewiesen. Weit und breit sah ich keinen Pkw oder einen Menschen. Es war dunstig, aber die ersten Sonnenstrahlen waren schon zu erahnen. Da erblickte ich links am Fahrbahnrand eine hängendes Gebilde, das dort nicht üblich ist. Zunächst fuhr ich weiter, doch meine Neugier war größer. Daher stoppte ich, wendete und fuhr zurück. An einem Strommast war eine Art Galgen befestigt, an dem eine Bierflasche mit ausgebrochenen Boden baumelte. Daüber ein Schild mit der klaren Frage: Wer ist die Umweltsau?

Sicherlich eine bemerkenswerte, auch arbeitsaufwendie Aktion. doch eine Antwort wird der " Naturfreund " sicherlich nicht erhalten. Oder ?