„Die aktuell ohnehin ausreichenden Kapazitäten der Klinik,

können bei Bedarf ohne weiteres jederzeit hochgefahren werden“, so Michael Derksen, Geschäftsführer der „Hees Klinik“.

Trotz der bundesweit und auch regional rapide ansteigenden Zahlen im Rahmen der zweiten Welle der Corona Pandemie sehe er aber zumindest momentan keinen Anlass dazu, da die Zahl der stationären positiv getesteten Corona Patienten sich im niedrigen einstelligen Bereich bewege.

Einer intensivmedizinischen Behandlung bedarf keiner dieser Patienten.

Zur Zeit verfügt das Krankenhaus über sechs Intensivbetten, welche bei einem eventuellen Bedarf auf neun aufgestockt werden könnten. Auch die Zahl der zur Verfügung stehenden Beatmungsplätze wird im November von sechs auf neun erhöht.

Für die Unterbringung der Covid-19 Patienten hat die Klinik zwei Isolierstationen eingerichtet, deren aktuelle Bettenzahl ebenfalls bei Bedarf erweitert werden kann.

Auch in den medizinischen Berufsgruppen drohen keine personellen Engpässe. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter schaffen zudem in Verbindung mit den bestehenden Hygienekonzepten die notwendige Stabilität und Sicherheit.

Auch Schutzausrüstungen sind in ausreichender Menge vorhanden.

Besuchsbeschränkungen vermeiden

Im Gegensatz zu anderen Kliniken des Kreises Wesel besteht eines der Ziele des Sankt Josef Krankenhauses darin, die bestehenden Besuchsregelungen aufrechtzuhalten.

„Wir wissen aus den Erfahrungen der Vergangenheit nur allzu gut, wie sehr Einschränkungen und Besuchsverbote Patienten und Angehörige belasten“, resümiert Derksen. Deshalb seien Besuche auf der Basis des einrichtungsbezogenen Besuchskonzeptes weiterhin zulässig. Dies geschehe selbstverständlich unter Umsetzung der Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz.

Um Kontakte zwischen potentiellen Corona Patienten und anderen zu vermeiden, hat das Krankenhaus eine zentrale Corona Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe der Zentralen Notaufnahme eingerichtet. Der Weg dorthin ist gekennzeichnet.

Der normale Krankenhausbetrieb wird aktuell ohne Einschränkungen aufrechterhalten.

Randolf Vastmans