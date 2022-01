Monumentale Steinbauten kennzeichneten die zum UNESCO-Welterbe gehörende römische Stadt Colonia Ulpia Traiana. Mit ihren prachtvoll gestalteten Hallen, Tempeln und Thermen stellte sie in der ländlichen Provinz ein Abbild Roms dar. Doch woher kamen die Steine für die Großbauten am steinarmen Niederrhein?

Bei der Sonntagsführung im LVR-Archäologischen Park Xanten am 9. Januar, 11 Uhr, berichtet der Museumspädagoge Stephan Quick vom Aufwand, den die Römer für den Transport von Steinen für Häuser und Tempel, Mauern und Aquädukte bewältigten. So wurden mehrere Tonnen Baumaterial aus Steinbrüchen an Mittelrhein und Mosel mit Schiffen importiert. Für farbenfrohe Wand- und Bodenverkleidungen wählte man sogar dieselben Materialien aus dem Mittelmeerraum wie bei den kaiserlichen Vorbildern in Rom.

Eintritt und Schutzmaßnahmen

Die Führung ist kostenfrei, es fällt nur der normale Eintritt an. Treffpunkt: LVR-Archäologischer Park Xanten, Eingang Stadtzentrum. Am Amphitheater, 46509 Xanten Informationen über die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen im LVR-Archäologischer Park Xanten findet man unter www.apx.lvr.de.