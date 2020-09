Mehr Ruhe einziehen

wird im Schuljahr 2021/22 in das Gebäude der Lüttinger Grundschule an der Hagelkreuzstraße. Bis dahin soll das separate Gebäude für OGS und 8-1 Betreuung fertiggestellt und eröffnet sein.

„Man kann sich vorstellen“, so Schulleiterin Daniela Hommen, „dass es für diejenigen, deren Unterricht noch nicht zu Ende ist, doch ziemlich unruhig wird, wenn die betreuten Schülerinnen und Schüler im Gebäude „herumwuseln““. Das Gebäude sei an seiner Grenze angelangt.

Deshalb beschloss die Stadt Xanten in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule den Bau eines separaten Gebäudes für OGS und 8 – 1 Betreuung.

„Der Bauantrag wurde im Dezember 2019 gestellt,“ erklärt Bürgermeister Thomas Görtz, „im Juli wurden die Arbeiten ausgeschrieben“. Man habe „Gas gegeben“, damit das 1,4 Millionen Euro teure Gebäude bis zum Schuljahr 2021/22 fertiggestellt werden könne.

Finanziert werde der Betrag noch aus Restmitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von einer Million Euro. Darüber hinaus versuche man, noch weitere Töpfe, von denen sich momentan landes- und bundesweit fast ständig neue auftun, anzuzapfen.

152 Kinder in der Betreuung

Das eingeschossige Gebäude wird über eine Nutzfläche von etwa 420 m², aufgeteilt in vier Betreuungsräume inklusive eines Speiseraums mit Ausgabeküche verfügen. Im Speiseraum können bis zu 54 Kinder gleichzeitig ihre Mahlzeiten einnehmen. „In Spitzenzeiten werden in dem Gebäude um die 140 Kinder zeitgleich betreut“, prognostiziert Sandra Bree, Leiterin des Fachbereiches Bildung, Sport, Kultur und Demographie.

152 Kinder gibt es mittlerweile insgesamt in der Betreuung, davon 100 in der 8 – 1 Betreuung und 52 in der OGS. Im Jahr 2000 waren es noch zwölf und im Jahr 2010 27 Schülerinnen und Schüler.

Ein Novum ist die Dachbegrünung des barrierefrei erstellten Gebäudes. „Damit wollen wir auch das Verantwortungsbewusstsein der Kinder für den Natur- und Klimaschutz wecken“, sagt Astrid Fischer vom Dienstleistungsbetrieb Xanten.

Apropos barrierefrei, auch das Hauptgebäude wird barrierefrei und bekommt in den Sommerferien 2021 einen Aufzug. Die Finanzierung erfolgt hierbei aus einer Inklusionspauschale des Landes NRW.

„Für den Fall der Auslastung des neuen Gebäudes ist dessen Statik so berechnet, dass ohne weiteres eine Aufstockung möglich ist“, versichert DBX Architektin Barbara Jureczka.

Mit der Ausführung der Erd- und Robauarbeiten ist die Firma van Kempen aus Goch betraut.

Randolf Vastmans