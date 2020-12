„Zumindest während der Schulzeiten ist es für Familien mit Kindern gedacht, das elektrische Lastenrad, welches ab sofort an der Hagelkreuzschule in Lüttingen kostenlos ausgeliehen werden kann“, erklärt Xantens Klimamanagerin Dr. Lisa Heider.



„Außerhalb dieser Zeiten können es sich aber auch Privatpersonen ausleihen“, ergänzt Bürgermeister Thomas Görtz.

Die Hagelkreuzschule ist die erste Verleihstation, welche in den Genuss kommt. Hier wird das von der Sparkasse am Niederrhein gesponserte Lastenrad für drei Monate seine Heimat haben, bevor es an weitere Vereine oder Einrichtungen weitergereicht wird, die dann für weitere drei Monate den Verleih übernehmen.

Auf der Warteliste stehen bis jetzt die AWO Kindertagesstätte an der Heinrich-Lensing-Straße sowie der Verein Inselbrot in Wardt.

Der Verleih ist kostenlos und dient der Erprobung. „Wir wollen damit erreichen,“ so Heider, „dass das Auto mal öfter stehengelassen wird und auch kleinere Transporte mit dem Fahrrad durchgeführt werden“.

Zwei weitere Räder

Ein weiteres Leih-Lastenrad das vom Energieunternehmen Westenergie zur Verfügung gestellt wird, kann über den ADFC gebucht werden. Auch hier ist der Verleih kostenlos.

Ein drittes Fahrrad wird ebenfalls bald zu der kleinen Flotte stoßen, und zwar von Punto Velo, dem Pionier der elektrischen Lastenräder in der Region.

Vereine und Organisationen, die ebenfalls Interesse am Verleih der Räder haben, können sich jederzeit bei der Stadt Xanten bewerben, indem sie den Verwendungszweck offenlegen.

Wer sich die umweltfreundlichen Gefährte bei diesen Vereinen dann letztendlich ausleiht, muss keine Rechenschaft über den Zweck ablegen. Obwohl für die Räder jeweils eine Vollkasko Versicherung existiert, sollte man jedoch pfleglich damit umgehen.

Für ihre Schule ist sich die Leiterin Daniele Hommen, die auch für den Verleih zuständig ist, sicher, „Die Eltern unserer Kinder werden das garantiert tun, dafür kenne ich sie zu gut“.

Als erste nutzt Vanessa Schreurs mit ihren Kindern Ida(9), Kalle(7) und Peter(4) das Rad für eine Woche. „Klasse“, jubelt Kalle, „dann brauchen wir nicht alleine zur Schule fahren“.

Der „Lastenteil“ verfügt über zwei gegenüberliegende Bänke und kann bei schlechtem Wetter durch ein zusätzliches Verdeck gesichert werden. Hier haben alle drei Kinder Platz, wenn sie wollen……Peter wollte nicht.

Randolf Vastmans