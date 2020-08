"Herzlich Willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler der 5ten Klassen des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten in den Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule Birten.", schreibt Christian Wedeking, der Schriftführer im Förderverein des Kindergarten St. Elisabeth Birten.

Er schreibt weiter: "Der Verein der Freunde und Förderer des ortsansässigen St. Elisabeth Kindergarten e. V. Birten freut sich darüber, dass das „alte“ Gebäude wieder genutzt wird und dass sich das Kindergarten- und Schulumfeld wieder mehr mit Leben füllt.

Dennoch kommt die Frage auf, warum dies jetzt so einfach geht? Wahlkampf? Corona?

Klar, wir haben besondere Zeiten, welche besondere Ideen und Lösungen braucht, damit ein Lernen und Lehren auf Distanz nicht länger als notwendig praktiziert wird."

" Irgendwie komisch...!"

Des Weiteren fügt er hinzu: "Allerdings wurde bei der Diskussion um eine Erweiterung/Umgestaltung des Kindergartens in Verbindung mit den Räumlichkeiten der Schule immer erwähnt, die Schule wäre baufällig und die Bausubstanz marode!

Eine Verlegung vom Kindergarten in das Schulgebäude wäre deshalb nicht möglich. Jetzt können auf einmal wieder Schülerinnen und Schüler das Gebäude nutzen? Irgendwie komisch...!

Jetzt ist es so und es ist auch erstmal gut so! Aber was kommt danach? Wird die alte Grundschule Birten jetzt eine Zweigstelle des Gymnasiums oder anderer Schulen? Kommt der Abriss und entsteht ein Neubau für den Kindergarten und ein neues Umfeld wird geschaffen?

Viele Fragen auf die wir uns von Seiten der Politik Antworten wünschen würden."

Wichtige Stütze

"Zu hoffen wäre, dass das Umfeld mit Turnhalle und Kindergarten (sei es Umbau; Neubau oder Nutzung des alten Schulgebäudes als Kindergarten) auch weiterhin für die Kinder und dessen Bildung genutzt und zur Verfügung gestellt würde.

Der St. Elisabeth Kindergarten Birten wird benötigt und ist eine wichtige Stütze im System der Bildung und die Erzieherinnen und Erzieher leisten hier hervorragende Arbeit. Danke!

Der Verein der Freunde und Förderer des ortsansässigen St. Elisabeth Kindergarten e. V. bittet darum, die kleinsten der Gesellschaft nicht zu vergessen!

Es sind alle Institutionen Angesprochen welche in dem Umgestaltungsprozess des Kindergartens und dessen Umfeld beteiligt sind.", so Christian Wedeking, der Schriftführer im Förderverein des Kindergarten St. Elisabeth Birten, weiter.

"Packen wir es an???", fragt der Vorstand des Vereines der Freunde und Förderer des ortsansässigen St. Elisabeth Kindergarten.