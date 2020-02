Der Dauerherbst geht nahtlos in den Frühling über

Winterfreunde hatten es in diesem "Winter" 2019/2020 schwer und auch wenn er kalendarisch noch ein paar Wochen geht, kann man schon jetzt sagen, daß es wohl einer der (zweit) wärmsten Winter seit Wetteraufzeichnung werden könnte. So ist es auch nicht verwunderlich, daß die Grünlandtemperatursumme (GTS), eine Spezialform der Wachstumsgradtage aus der Agrarmeteorologie, in diesen Tagen an immer mehr Orten im Westen die 200 erreicht und somit den nachhaltigen Vegetationsbeginn einleiten und das gut 4 Wochen zu früh. Während die ersten Schneeglöckchen bereits im Januar sich vorwagten, ziehen inzwischen immer mehr Pflanzen, Frühblüher und Insekten nach.

Ob Begriffe wie Eistag, Schneefall, Schneeballschlacht oder Schlittenfahren demnächst ins Fremdwörterlexikon aufgenommen werden, bleibt abzuwarten - unwahrscheinlich ist es allerdings nicht. ;-)

Nachfolgende Bilder entstanden in den letzten Wochen im Bereich Xanten-Marienbaum.