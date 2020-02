Das Jahr 2019 war für die Gärtner wieder eine große klimatische Herausforderung. „Das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber wir können an den Rahmenbedingungen etwas verändern," so der Vorsitzende Martin Becker in seiner Begrüßungsrede anlässlich der Jahreshauptversammlung in Wesel.

Viele Gärtnerkollegen stellten sich auf die veränderten Rahmenbedingungen ein und produzieren ihre Pflanzen in torfreduzierten Substraten, setzen recyclingfähige Pflanztöpfe ein und verzichteten auf insektenschädliche Pflanzenschutzmittel.

Der Jahresrückblick

Im Jahresrückblick ging der Vorsitzende weiter auf einige bedeutende Aktualitäten des Kreisverbandes im letzten Jahr ein. So wurde mit den Berufskollegen aus Kleve gemeinsam ein Gartenbaubetrieb in Issum besichtigt und das Logistikzentrum von Amazon in Rheinberg besucht. Höhepunkt im Jahre 2019 war wieder das traditionelle Gärtnerfest mit feierlicher Lossprechung der Auszubildenden an dem 140 Gäste im historischen Schützenhaus Xanten teilnahmen.

Wahlen zum Vorstand

Bei den anstehenden turnusgemäßen Wahlen wurde der Vorsitzende Martin Becker aus Dinslaken einstimmig von den Mitgliedern wiedergewählt. Des Weiteren wurden die Beisitzer Johannes Aengen-Eyndt, Sonsbeck und Rainer Wesser, Wesel, in ihren Ämtern bestätigt. Nach 21 Jahren Vorstandstätigkeit und 17 Jahren als stellvertretender Vorsitzender stellte sich Leo Braem aus Wesel-Büderich nicht erneut zur Wahl.

Als neuer stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Wesel wurde der 43-jährige Gartenbauunternehmer Berthold Schlebusch aus Hamminkeln-Dingden einstimmig gewählt.

Der Geschäftsführer des Landesverbandes Gartenbau NRW, Heiner Esser stellte den Mitgliedern auf der Tagung die Schwerpunkte der verbandspolitischen Tätigkeiten vor. Dabei stehen die Themen Klimawandel, CO2 Bepreisung, derzeitige Lohntarifverhandlungen im Erwerbsgartenbau und die Novellierung der Ausbildungsverordnung im Vordergrund.

Landesgartenschau Kamp-Lintfort

Ein weiteres Thema der Veranstaltung war die anstehende Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, die ab dem 17. April startet. Die Mitgliedsbetriebe wurden von dem Geschäftsführer Heiner Esser aufgefordert, sich aktiv an den Blumenhallenschauen zu beteiligen.