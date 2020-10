Sie sind laut, vermehrungsfreudig, scheinbar auch nachts aktiv und verdrecken private wie öffentliche Orte mit ihren Ausscheidungen: Saatkrähen! Erneut muss sich die Stadtverwaltung mit diesem Problem beschäftigen.



In einer aktuellen Pressemitteilung steht zu lesen: Mit Hinweis auf die Stadt Soest und das dort laufende Projekt zur Umsiedlung von Saatkrähenmittels Beschallung hatte der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (DBX) im Frühjahr 2020 bei der

Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel einen Antrag auf Vergrämung der Saatkrähen aus

dem Stadtkern durch Beschallung gestellt. Inzwischen liegt der Abschlussbericht des Soester

Projektes vor. Dies hatten der DBX, die Stadt und der Kreis Wesel zum Anlass genommen, sich

über den Antrag des DBX noch einmal intensiver auszutauschen und nach einem gangbaren Weg

im Umgang mit den Saatkrähen zu suchen.

In den Presseberichten der zurückliegenden Monate war regelmäßig der vermeintlich große Erfolg

des Umsiedlungsprojektes in Soest propagiert worden. Klaus Horstmann, Fachdienstleiter für den

Bereich Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei beim Kreis Wesel, korrigiert diese Aussageund zitiert aus dem Abschlussbericht: „Aufgrund der sehr geringen Reduktion der Nestdichte im

beabsichtigten Wirkradius und keiner erfolgreichen Ansiedlung kann der Versuch nicht als

erfolgreich betrachtet werden.“

Mit den Worten: „Leider hat das nicht geklappt“, fasste er dasernüchternde Ergebnis des Umsiedlungsversuches in Soest zusammen. Dass dabei eine weitere

Zersplitterung der Kolonien mit der Auslösung neuer Störbereiche stattgefunden habe, sei nicht neu

und könne bei Vergrämungsaktionen regelmäßig festgestellt werden. „In Kenntnis dieser Ergebnisse

aus Soest fehlt mir jegliche rechtliche Grundlage, dem Antrag des DBX stattgeben zu können. Nur

eine Vergrämung, die einerseits funktioniert und erfolgversprechend ist und andererseits nicht

maßgeblich in den Saatkrähenbestand eingreift, kann eine artenschutzrechtliche Ausnahme

begründen“, so Horstmann weiter.

Nach Aussage von Niklas Franke, Technischer Dezernent derStadt Xanten, trifft diese Botschaft die Stadt Xanten hart. „Das ist zwar nachvollziehbar, aber damit

kann ich nicht zufrieden sein. Wir hatten die bisherigen Signale aus Soest anders wahrgenommen

und darauf gehofft, hierin auch eine Lösung für die Stadt Xanten gefunden zu haben“, führt Franke

weiter aus. Denn es sei offensichtlich, dass die Saatkrähen lieber in der Stadt als auf dem Land

wohnen wollen. „Das kann ich bestätigen“, so Horstmann und führte weiter aus: „Die Kartier-

Ergebnisse aus den vergangenen Jahren belegen eindeutig, dass sich der Gesamtbestand der

Saatkrähen in Xanten zwar kaum verändert, allerdings der Anteil der Stadtbewohner deutlich

zugenommen hat.“



Ungeachtet des Ergebnisses des Soester Projektes erkannten alle Beteiligten die in einzelnen

Bereichen bestehenden außerordentlichen Belastungen für die Xantener Bürger*innen an. Da aber

auf keine bekannte und rechtlich zulässige Standardlösung zurückgegriffen werden kann, schlug

Franke vor zu prüfen, ob für das gesamte Gebiet der Innenstadt Xanten ein Gutachten erarbeitet

werden kann. Hierüber sollten Schwerpunktbereiche identifiziert werden, an denen unter

Zugrundelegung stringenter Kriterien die Belastungen für die Bürger*innen besonders gravierend

sind. Außerdem sollten die Bereiche ermittelt werden, in denen die Saatkrähenkolonien ungestört

bleiben müssen, um den Schutz ihrer Gesamtpopulation gewährleisten zu können. Unter Beachtung

der strengen artenschutzrechtlichen Vorgaben sollte dann für einzelne, klar definierte

Belastungsschwerpunkte eine geeignete und rechtlich zulässige Vergrämungsmaßnahme

entwickelt und aufgezeigt werden, die als Grundlage für einen Antrag auf artenschutzrechtliche

Ausnahmegenehmigung herangezogen werden kann.

Zusammenfassend stellte Franke fest: „Da nach den vorliegenden Erkenntnissen unser Antrag vom

Frühjahr 2020 als aussichtslos anzusehen ist, werden wir diesen zurückziehen und stattdessen

versuchen, auf gutachterlicher Basis eine gangbare Lösung für die Stadt Xanten zu finden.“ Über

eines aber waren sich alle Beteiligten im Klaren: Auch, wenn es gelingen sollte, einzelne

Schwerpunktbereiche zu entschärfen, wird die Stadt Xanten nicht komplett Saatkrähen-frei werden

und auch weiterhin mit den Saatkrähen leben müssen.