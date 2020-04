Die Gemeinde Sonsbeck sagt jetzt die Feier zur Verleihung der Stadtrechte vor 700 Jahre mitsamt der Straßenparty am 20. Juni ab.

Bügermeister Heiko Schmidt: "Die Vorbereitungen für das Jubiläumswochenende in unserer Gemeinde liefen – bis zur raschen und schnelllebigen Ausbreitung des Corona-Virus – auf Hochtouren. Viele Dinge befinden sich in 'trockenen Tüchern', einige Feinabsprachen hingegen sind noch zu erledigen. Die detaillierte und kostenpflichtige Planungsphase würde in diesen Tagen beginnen."

Aufgrund der wahrscheinlich noch länger andauernden Situation und Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sei aber noch nicht absehbar, wann überhaupt wieder ein geregelter Alltag stattfinden und öffentliche Veranstaltungen, insbesondere größeren Umfangs, zulässig sein werden. "Schweren Herzens" hat sich die Gemeinde Sonsbeck – in Absprache mit dem Heimat- und Verkehrsverein, den Gastronomen und der Wirtegemeinschaft daher entschieden, die Straßenparty am 20. Juni nicht durchzuführen. Heiko Schmidt: "Das gesundheitliche und wirtschaftliche Risiko, auch eventueller finanzieller und wirtschaftlicher Schäden, ist derzeitig leider zu groß."

Party wird abgesagt

Die Straßenparty wird demzufolge abgesagt. Am Jugendaktionstag am Freitag, 19. Juni, sowie am Brunnenmarkt mit Vereinsmeile am Sonntag, 21. Juni, hält die Gemeinde Sonsbeck dennoch fest.

Das Jubiläumskomitee wird Ende April prüfen, in welchem Spielraum und unter welchen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften diese beiden Veranstaltungen durchzuführen wären und anschließend die teilnehmenden Vereine und Institutionen informieren. Auch Überlegungen zu einer Ersatzveranstaltung für das Gemeindefest laufen.

Heiko Schmidt: "Ich bedaure die Absage der Veranstaltung, auf die sich viele Bürgerinnen und Bürger – mich eingeschlossen – schon lange gefreut haben, sehr. Trotz alledem sollten wir gemeinsam positiv in die Zukunft blicken und die gegenwärtigen besonderen Umstände nutzen, um neue Energie zu schöpfen."