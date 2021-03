Die LINKEN-Stadtverordnete Christina Appel tritt dafür ein, die Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Xanten zu erhöhen. In einem entsprechenden Antrag fordert DIE LINKE die Einrichtung von drei Ausbildungsplätzen in diesem Jahr und von jeweils mindestens zwei Plätzen in den folgenden Jahren. Die Verwaltung habe für dieses Jahr lediglich einen Ausbildungsplatz vorgesehen.

Christina Appel dazu: „In Folge der Corona-Pandemie hat sich die Ausbildungsplatzsituation auch in unserer Region massiv verschlechtert. Unternehmen können teilweise bereits zugesagte Ausbildungsplätze nicht mehr anbieten oder Schieben die Entscheidung aufgrund ihrer unklaren Lage und Liquidität. Es droht eine Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit.

Die Stadt Xanten hat nicht nur einen höheren Bedarf an Auszubildenden als bislang vorhanden, sondern steht auch in der Pflicht, in der aktuellen Situation durch die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze der angespannten Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt entgegenzuwirken.“

Christina Appel zu Hotelprojekt: „Ein totes Pferd kann man nicht weiter reiten“

„Die Stadt muss jetzt und nicht irgendwann mit neuen Planungen für eine alternative Nutzung des Bereichs Eselswiese beginnen. Eine immer weitere Verlängerung von Absichtserklärungen hilft der Stadtentwicklung nicht weiter. Ein totes Pferd kann man nicht einfach weiter reiten“, kommentiert LINKEN-Stadtverordnete Christina Appel die Tatsache, dass der Investor zum wiederholten Mal vertragliche Vereinbarungen mit der Stadt Xanten nicht eingehalten hat. Ohnehin seien die bisherigen Planungen nicht überzeugend, so Appel.