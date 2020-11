Auf Initiative von Alpens Bürgermeister Thomas Ahls und Xantens Bürgermeister Thomas Görtz trafen sich die Bürgermeister der vier Nachbarkommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten im Alpener Rathaus zu einem ersten Gespräch nach der Kommunalwahl, insbesondere natürlich, um den neu gewählten Rheinberger Verwaltungschef Dietmar Heyde „auf Abstand“ unter Corona gerechten Rahmenbedingungen näher kennenzulernen.

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten. Bei selbst gebackenem Kuchen aus dem Hause Ahls wurden neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch direkt inhaltliche Themen angesprochen wie die Bewältigung der Corona Pandemie vor Ort durch die Kommunen, die Zusammenarbeit dabei mit dem Kreis Wesel als Gesundheitsbehörde, aber auch Möglichkeiten der weiteren interkommunalen Zusammenarbeit der vier Nachbarkommunen, die schon seit der Wahl 2014 in vielen Bereichen noch enger kooperieren und sich abstimmen. Diese gute Nachbarschaft wolle man weiter pflegen und intensivieren, sind sich die Bürgermeisterkollegen einig. So kamen Themen wie die Zusammenarbeit in der Leader Region oder auch Vandalismusbekämpfung und -prävention, was insbesondere in Rheinberg und Xanten ein aktuelles Problem darstellt, zur Sprache, hier werde man über gemeinsame, gemeindeübergreifende Lösungen nachdenken.

Wie schon in der vergangenen Wahlperiode wolle man sich regelmäßig zu interkommunalen Abstimmungsgesprächen treffen, um einen kontinuierlichen Informationsaustausch und eine gute Arbeits- und Vertrauensbasis zu pflegen, betonten alle vier Verwaltungschefs einmütig.

„Es war ein sehr guter Auftakt in angenehmer, kollegialer Gesprächsatmosphäre, die Chemie stimmt, auch in neuer Zusammensetzung, das ist eine hervorragende Grundlage für unsere künftige nachbarschaftliche Zusammenarbeit, auf die ich mich sehr freue,“ fasste Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt stellvertretend für alle Kollegen als Resümee dieses ersten Vierertreffens zufrieden zusammen.