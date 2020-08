Vor fünf Jahren ist Marcel Stolberger in den Ortsverband der CDU Xanten eingetreten. Bei der Kommunalwahl im September kandidiert er für den Wahlbereich 1 (Unterbirten). Sein Wahlziel ist es, ein Direktmandat für seinen Wahlkreis zu erlangen. In diesem Interview gewährt er einen aufschlussreichen Einblick in sein familiäres, berufliches und politisches Leben!!!

1. Du bist ein netter junger Mensch, der sich vielfach engagiert. In welchen Bereichen bist du tätig?

Im August bin ich 42 Jahre alt geworden. Beruflich habe ich stets auf meine Fortbildung großen Wert gelegt. Seit 10 Jahren bin ich mit viel Freude in der Immobilienwirtschaft selbstständig tätig und arbeite als freier Immobilienmakler und Neubauprojektenwickler, mit Firmensitz in Xanten. In meiner Freizeit unternehme ich viel mit meinen zwei Kindern. Dabei verbringen wir gerne viel Zeit im Garten und an der frischen Luft. Neben meiner Ratskandidatur engagiere ich mich ehrenamtlich seit jungen Jahren als Offizier bei den Bürger-Schützen in Birten. Mittlerweile kann ich auf neun Jahre Vorstandsarbeit als Geschäftsführer beim Sportverein SV Viktoria Birten zurückblicken. Alle vier Wochen gehe ich mit Freunden kegeln. Der Kegel Club (KC Kegle Feucht) feiert bald sein 30-jähriges Jubiläum. Wenn dann noch Zeit bleibt, halte ich mich fit und betreibe Kampfsport beim TuS Xanten.

2. Wie bist du zur Politik gekommen?

Politisch interessiert war ich schon immer. Besonders ausgeprägt wurde dieses Interesse während meiner 12-jährigen Unteroffizierlaufbahn als Zeitsoldat. Bei einem längeren Auslandseinsatz in Afghanistan war ich von politischen Entscheidungen mittelbar betroffen. Die Zeit als ehrenamtlicher Geschäftsführer im Sportverein hat mir aufgezeigt, wie viel Freude es bereitet, sich für die Mitglieder zu engagieren, etwas anzupacken und zu erreichen. Dieses Engagement möchte ich in meiner politischen Tätigkeit fortführen.

3. Wo siehst du die Xantener Politiker in die Pflicht genommen?

Ehrlich, offen, transparent und im Interesse der Bürger handelnd! Die Antwort mag sehr allgemein klingen, aber wir sind eine mittlere kreisangehörige Stadt, die sich zum beliebten Wohn- und Tourismusort entwickelt hat. Ich bin fest in Xanten „verwurzelt“. Man trifft sich beim Einkaufen, Spazieren gehen oder im Restaurant. Mir ist ein menschlicher fairer Umgang miteinander ein großes Anliegen. In Xanten lebt man gern und hier ist man gern zu Besuch. Grundsätzlich denke ich, dass wir zu selten über die positiven Dinge sprechen. Vielleicht sollten wir weniger meckern und schimpfen, wir dürfen durchaus auch stolz auf das bisher Erreichte in unserer schönen Stadt Xanten sein. (!)

4. Welcher Partei hast du dich wann angeschlossen?

Ich bin vor 5 Jahren in die CDU eingetreten.

5. Welche waren die Gründe?

Ich würde die Unwahrheit sagen, wenn ich behaupte, ich hätte als Jugendlicher alle Wahlprogramme der anderen Parteien gelesen. In unserer Familie spielten christliche Werte eine entscheidende Rolle. Als Kind und Jugendlicher bin ich mit einem Bundeskanzler Helmut Kohl aufgewachsen. Ein Urteil über sein Wirken ist jedem selbst überlassen. Seine Haltung hat mir imponiert. An das Gute glauben, positiv denken und etwas anpacken. Die christlichen demokratischen Werte der CDU haben sich für mich immer „vernünftig“ angefühlt und das hat sich bis heute nicht geändert.

6. Für welchen Wahlkreis hast du dich warum aufstellen lassen?

Ich bin in Birten geboren und lebe seitdem hier in der Ortschaft. Ich kandidiere für den Wahlkreis 1 (Unterbirten). Ich habe eine gewisse Liebe zu diesem Dorf entwickelt, ich schätze die Menschen hier sehr. Ich bin mir der Verantwortung bewusst und möchte Ansprechpartner für alle sein. Die Belange unseres Dorfes sollen im Stadtgebiet Gehör finden.

7. Für welche Themen setzt du dich in Deinem Wahlkreis ein?

In meinem Wahlkreis setze ich mich vor allem für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Kontext mit dem Salzabbau unter der Ortschaft Birten ein, auch für den Erhalt bzw. für den Neubau des Kindergartens, der Turnhalle und eines Gemeinderaumes. Die Weiterentwicklung von Baugebieten und die Schließung von Baulücken sind mir auch wichtig. Die Ansiedlung von weiteren attraktiven Gewerbebetrieben im Birtener Gewerbegebiet und die Beruhigung des Straßenverkehrs, und die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen werden auch Priorität in der von mir mitgestalteten Politik haben.

8. Welche Chancen siehst du bei der Kommunalwahl für die Partei, der du angehörst? Und für dich persönlich?

Die CDU wird auch wieder die stärkste Kraft in Xanten werden. Mein Ziel ist es, ein Direktmandat in meinem Wahlkreis zu erlangen.

9. Wie viel Zeit investierst du schon jetzt in deine politische Arbeit?

Ich investiere immer mehr Zeit. Ich habe mich bewusst für die Kandidatur entschieden. Wir haben ein tolles Team in der CDU Xanten, welches zu einem Teil aus unerfahrenen, zum anderen Teil aus sehr erfahrenen Politikern besteht. Die Arbeit im Team macht schon jetzt richtig Spaß. Es gibt immer einen Ansprechpartner und alle arbeiten miteinander. Ich mag Herausforderungen und das Erlernen neuer Dinge. Wenn mir etwas Spaß und Freude bereitet, dann zähle ich die Arbeitsstunden nicht. Das mache ich übrigens in meinem Beruf auch nicht.

10. Wie wird sich dein politisches Mandat mit deinem Leben vereinbaren lassen?

Ich habe die Kandidatur im Vorfeld in der Familie, mit Freunden und Geschäftspartnern besprochen. Hier habe ich viel Zuspruch erhalten. Hier erhalte ich auch die notwendige Unterstützung.