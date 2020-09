Worüber sprechen die Marienbaumer? Über die lästige Baustelle auf der Bundesstraße auf jeden Fall. Und was sonst noch wichtig ist, wird am Donnerstag, 3. September, Thema werden, wenn die Freie Bürgerinitiative Xanten (FBI) zu „FBI vor Ort“ einlädt. Los geht’s um 17 Uhr, der Infostand wird bei der Bäckerei Gerads (Netto) aufgebaut. Mit von der Partie sind unter anderem Bürgermeisterkandidatin Valérie Petit und die Wahlkreiskandidaten Bianca Greupner und Reiner Mangold. Sie freuen sich auf spannende Gespräche über alles, was den Menschen in Marienbaum unter den Nägeln brennt.