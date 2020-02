Die Freie Bürger Initiative (FBI) feiert ihren 45. Geburtstag - und lässt es zum Auftakt des Jubiläumsjahres richtig krachen.

Beim Blutwurstsonntagzug am 23. Februar ist die Truppe um den Ortsvereinsvorsitzenden Arno Hoffacker und Fraktionschef Peter Hilbig erstmals mit einer Fußgruppe dabei. Motto: „Straße hin, Straße her - wir Bürger zahlen immer mehr“.

Beim Karneval, betonen die FBI-Vertreter, solle aber nicht die Politik, sondern der Spaß im Vordergrund stehen. 16 Frauen und Männer ist der FBI-Bautrupp stark, alle in Blaumännern und mit Schutzhelmen. Die Bürgerinitiative will damit ein Zeichen setzen:

Süßes in Hülle und Fülle

Sie packt jedes Thema immer noch mit dem Elan an, mit dem sie einst begonnen hat. Dass der Handwagen einen zum Motto passenden Aufbau bekommen hat, versteht sich von selbst. Und Süßigkeiten fürs närrische Volk sind ebenfalls in Hülle und Fülle vorhanden.